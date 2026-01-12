Наразі з'явилися нові подробиці інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Реальний Київ".

Дивіться також У школах чи онлайн: як вчитимуться учні у Києві у другому семестрі

Що відомо про напад у школі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, під час інциденту вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор. Уроки не скасовували, проте, багато батьків прийшли забрати дітей зі школи, оскільки ті були налякані.

Повідомляють про те, що вчителька, на яку з ножем накинувся школяр, викладає історію, це його класна керівниця. Мама одного з учнів Оксана повідомила, що раніше про цю вчительку чула лише позитивні відгуки.

Така ситуація трапилась. Вона з будь-ким може трапитися, але сподобалось те, що миттєво відреагували вчителі. Дітей позачиняли в класах. Вчителі були з дітьми,

– розповіла вона.

Які деталі повідомляли раніше?