Наразі з'явилися нові подробиці інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Реальний Київ".
Дивіться також У школах чи онлайн: як вчитимуться учні у Києві у другому семестрі
Що відомо про напад у школі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, під час інциденту вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор. Уроки не скасовували, проте, багато батьків прийшли забрати дітей зі школи, оскільки ті були налякані.
Повідомляють про те, що вчителька, на яку з ножем накинувся школяр, викладає історію, це його класна керівниця. Мама одного з учнів Оксана повідомила, що раніше про цю вчительку чула лише позитивні відгуки.
Така ситуація трапилась. Вона з будь-ким може трапитися, але сподобалось те, що миттєво відреагували вчителі. Дітей позачиняли в класах. Вчителі були з дітьми,
– розповіла вона.
Які деталі повідомляли раніше?
Нагадаємо, у поліції зазначили, що отримали повідомлення про інцидент 12 січня о 8:45. Поліцейські затримали нападника й наразі продовжують працювати на місці події. Усім постраждалим надають допомогу.
Начальниця департаменту комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила, що наразі розв'язується питання правової кваліфікації події за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб.
Станом на зараз стан постраждалих осіб невідомий. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що окрім вчительки й однокласника, хлопець, попередньо, також завдав поранень і собі.