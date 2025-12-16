Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистський ТАСС і телеграм-канали. Унаслідок інциденту загинув 4-класник.

Дивіться також Потужний вибух і аварія на "Байконурі": що приховують росіяни й чи зможуть запускати людей у космос

Що відомо про напад на школу під Москвою?

За попередніми даними, 15-річний нападник був "прихильником деструктивної молодіжної течії". До злочину він готувався декілька днів, зокрема написав так званий маніфест "Мій гнів" і розіслав його однокласникам.

До Успенської школи в селищі Горки-2 підліток прийшов з великим портфелем. Близько 8 хвилин він переодягався в туалеті, а потім стільки ж розгулював коридорами навчального закладу, знімаючи свої дії на відео.

Як школяр готувався до нападу: дивіться відео

Спершу хлопець ударив ножем охоронця та застосував газовий балончик, а потім поранив 10-річного учня, який від отриманих поранень помер. На фоні жертви нападник зробив селфі.

Ймовірно, що головною ціллю підлітка була "дуже вимоглива" 29-річна вчителька математики, яка викладала в його класі на заміні, але систематично дорікала учневі за неуспішність. Загалом Марія – педагог початкових класів, тому нападник і шукав її у відповідному крилі школи, де вбив 4-класника.

Силовики на подвір'ї школи: дивіться відео

До слова, на футболці підлітка нібито був напис No Lives Matter. Наразі його затримали як підозрюваного, а справу відкрили за статтею про вбивство.

Понад 100 дітей після нападу на школу сховалися в сусідньому спортивному комплексі. Дитячий омбудсмен Підмосков'я закликала заборонити публікацію відео та фото інциденту.

Як виглядав нападник і що надсилав однокласникам: дивіться фото

Слідчий комітет встановлює мотиви злочинця. Окрім того, відомство проведе комплекс експертиз, а прокуратура оцінить дії посадових осіб.

Що відбувалося в Одинцово: дивіться відео

Що відомо про інші інциденти в Росії?