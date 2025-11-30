Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію, яку поширив телеграм-канал NEXTA Live.
Хто цей росіянин, який розстріляв своїх товаришів по службі?
За даними російських пропагандистських пабліків, злочин вчинив контрактник Сергій Ягушев, з позивним "Яга". Чоловік нещодавно повернувся до Росії в межах обміну з українського полону.
Сергій Ягушев пішов вбивати українців і потрапив у полон, після чого його обміняли / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
Як пишуть місцеві, Ягушев служив у 83 полку і після повернення до своєї країни з полону підписав новий контракт. Але замість повернення на війну він розстріляв 7 товаришів по службі в селищі Кам'янка Ленінградської області.
Сам росіянин утік після вчинення злочину. Тепер його шукають у всій країні.
У Росії "герой СВО" після обміну з полону розстріляв своїх товаришів по службі / Фото з телеграм-каналу NEXTA Live
Останній слід Ягушева веде до Бєлгородської області. За словами окупантів, військовий "не дуже товаришує з головою" і "може бути вкрай небезпечний".
Бєлгородцям рекомендують бути особливо уважними, адже озброєний чоловік усе ще на волі.
Який схожий випадок трапився з іншим російським військовим?
У Бєлгороді російський військовий Олексій Кострикін вбив чоловіка та зґвалтував його дружину. Зрештою його затримали та доставили у відділок.
Однак після цього росіянину вдалося втекти з поліції, що підтвердив 1 листопада губернатор Бєлгородської області. Востаннє Кострикіна бачили у Бєлгороді, але шукають також і в сусідніх областях.
ЗМІ писали, що 40-річний Кострикін раніше був засуджений за зґвалтування, крадіжку, розбій і зберігання наркотиків. З в'язниці він вийшов у 2023 році.