Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

У якому стані постраждалі після нападу у школі у Києві?

У поліції зазначили, що отримали повідомлення про інцидент 12 січня о 8:45.

За попередньою інформацією, один з учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога,

– наголосили правоохоронці.

Поліцейські затримали нападника й наразі продовжують працювати на місці події. Додаткову інформацію у поліції Києва пообіцяли надати згодом.

Також про ситуацію із нападом у школі Києві у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс. Вона зауважила, що інцидент трапився в Оболонському районі столиці.

"Учень школи зайшов до класу, поранив вчительку ножем та однокласника. На цей час розв'язується питання правової кваліфікації події за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб", – зазначила поліцейська.

Щодо стану постраждалих Юлія Гірдвіліс наголосили, що всі деталі повідомлять трохи згодом.

Ще деталі стосовно нападу в Оболонському районі Києва розповів для телеканалу "КИЇВ24" заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він зазначив, що нападник був з 2011 року народження, сам інцидент трапився під час початку навчального процесу.

За словами посадовця, окрім вчительки й однокласника, хлопець, за попередніми даними, також завдав поранень і собі. Мондриївський запевнив, що соціальні служби зараз працюють на місці, щоб розуміти мотиви та причини такого вчинку.

