Відео порятунку сім'ї опублікувала ДСНС, передає 24 Канал.

Дивіться також Загинув, рятуючи людей: стало відоме ім'я медика, якого вбила Росія ударом по Києву

Під обстрілом Росії вночі 9 січня опинився Броварський район. Там з-під завалів ДСНС врятувала родину: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. За даними Київської ОВА, постраждалих з отруєнням чадним газом ушпиталили. Дитина перебуває у важкому стані в реанімації.

Порятунок дорослих та дитини після атаки: дивіться відео

Загалом росіяни атакували майже усі райони області. Рятувальники ліквідували наслідки на 11 локаціях.

Через обстріли на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині стались пожежі. Полум'я охопило житлові будинки та господарські споруди.

Крім того, за інформацією КОВА, через атаку та негоду без електрики залишилися понад 370 тисяч споживачів області.

Мер Києва Кличко повідомив, що служби міста після атаки працюють у режимі надзвичайної ситуації. До того ж він порадив киянам тимчасово виїхати через відсутність опалення у половині міста.