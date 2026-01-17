Інформацію про рух ворожих безпілотників у небі над Україною зібрав 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять російські БпЛА?
БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Синельникове. БпЛА на сході Херсонщини, курс південно-західний. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на сході Сумщини, напрямок на Лебедин. БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс південний. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА з півночі на Суми. БпЛА зі сходу на Запоріжжя. Кременчук: БпЛА з північно-західного напрямку. БпЛА над Харковом. БпЛА в напрямку міста Шостка зі сходу.
