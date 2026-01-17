Информацию о движении вражеских беспилотников в небе над Украиной собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские БпЛА?

20:13, 17 января

БпЛА на Днепропетровщине, направление Синельниково.

20:11, 17 января

БпЛА на востоке Херсонщины, курс юго-западный.

20:10, 17 января

20:09, 17 января

БпЛА на востоке Сумщины, направление на Лебедин.

20:08, 17 января

БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный.

19:51, 17 января

БпЛА на Харьков с севера.

19:04, 17 января

БпЛА с севера на Сумы.

18:35, 17 января

БпЛА с востока на Запорожье.

18:17, 17 января

Кременчуг: БпЛА с северо-западного направления.

18:12, 17 января

БпЛА над Харьковом.

18:10, 17 января

БпЛА в направлении города Шостка с востока.