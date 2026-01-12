Сейчас появились новые подробности инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Реальный Киев".

Смотрите также В школах или онлайн: как будут учиться ученики в Киеве во втором семестре

Что известно о нападении в школе?

Согласно обнародованной информации, во время инцидента учителя закрыли других детей в классах и не выпускали в коридор. Уроки не отменяли, однако, многие родители пришли забрать детей из школы, поскольку те были напуганы.

Сообщают о том, что учительница, на которую с ножом набросился школьник, преподает историю, это его классная руководительница. Мама одного из учеников Оксана сообщила, что раньше об этой учительнице слышала только положительные отзывы.

Такая ситуация случилась. Она с любым может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми,

– рассказала она.

Какие детали сообщали ранее?