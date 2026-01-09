Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации. Школьники смогут участвовать в уроках как онлайн, так и очно – в классах.

Смотрите также Во Львове продлили зимние каникулы в школах

Как будут учиться ученики в Киеве?

решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс, сообщили в КГГА.

Каждое учебное заведение имеет ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение,

– уточнили чиновники.