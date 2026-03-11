Детали на своей странице в фейсбуке написала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева. Также уточнила минимальные требования.

Смотрите также "Пересидеть" не удастся: в МОН рассказали о ключевых изменениях перед стартом реформы старшей школы

Сколько учеников должно быть в лицее?

Чиновница опровергла информацию о том, что реформа старшей профильной школы предусматривает создание академических и профессиональных лицеев с не менее 300 учениками в 10 – 12 классах. И добавила, что законодательство не предусматривает требования по конкретному количеству учеников в этих лицеях.

Сейчас есть только два законодательных условия в старшей школе: не менее двух классов на параллели и не менее трех профилей обучения,

– подчеркнула она.

И добавила, что на параллели могут учиться и 24 ученика (три профиля по минимум 8 учеников в группе). То есть около 72 учеников в старших классах в целом.

Обратите внимание! В Украине по состоянию на конец прошлого года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.

Как образуют сеть лицеев?

По словам Кузьмичевой, сеть лицеев общины формируют с учетом этих норм и местного контекста. Ведь учитывают и то, что учебные заведения расположены в горных территориях и в прифронтовых регионах. Там количество учеников может быть меньше.

В то же время в рамках пилотирования ориентиром является около 60 учеников на параллели – это показатель, который позволяет реально обеспечить ученикам выбор профилей и предметов,

– заявила заместитель министра.

Смотрите также Правительство утвердило 3 миллиарда гривен на НУШ: куда направят эти средства

Что известно о реформе старшей профильной школы?