Детали на своей странице в фейсбуке написала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева. Также уточнила минимальные требования.
Сколько учеников должно быть в лицее?
Чиновница опровергла информацию о том, что реформа старшей профильной школы предусматривает создание академических и профессиональных лицеев с не менее 300 учениками в 10 – 12 классах. И добавила, что законодательство не предусматривает требования по конкретному количеству учеников в этих лицеях.
Сейчас есть только два законодательных условия в старшей школе: не менее двух классов на параллели и не менее трех профилей обучения,
– подчеркнула она.
И добавила, что на параллели могут учиться и 24 ученика (три профиля по минимум 8 учеников в группе). То есть около 72 учеников в старших классах в целом.
Как образуют сеть лицеев?
По словам Кузьмичевой, сеть лицеев общины формируют с учетом этих норм и местного контекста. Ведь учитывают и то, что учебные заведения расположены в горных территориях и в прифронтовых регионах. Там количество учеников может быть меньше.
В то же время в рамках пилотирования ориентиром является около 60 учеников на параллели – это показатель, который позволяет реально обеспечить ученикам выбор профилей и предметов,
– заявила заместитель министра.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
- С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться уже 12 лет.
- С 1 сентября 2025 года стартовал экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.