Джерела 24 Каналу надали фото хлопця, який скоїв напад.
Актуально Ймовірно, листувався з ворожими спецслужбами: у поліції розповіли деталі про напад у школі Києва
Що відомо про нападника та які подробиці інциденту?
За даними слідства, учень 2011 року народження. У КМДА повідомили, що під час нападу хлопець і сам отримав поранення.
Як повідомили поліціянти, учень 9-го класу однієї зі шкіл Оболонського району Києва заздалегідь підготував маску та каску, надів їх у шкільному туалеті, після чого увірвався до класу та ножем напав на свою 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника.
В результаті нападу вчителька отримала колото-різані поранення живота й рук, а підліток – численні різані рани спини та передпліч. Обидва перебувають у медзакладах.
Зазначимо, що під час обшуку в телефоні підозрюваного поліція виявила листування, яке, ймовірно, пов'язане з російськими спецслужбами.
Начальниця департаменту комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що інцидент стався в Оболонському районі. Наразі слідчі розв'язують питання кваліфікації події як замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.
