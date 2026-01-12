Источники 24 Канала предоставили фото парня, который совершил нападение.
Актуально Вероятно, переписывался с вражескими спецслужбами: в полиции рассказали детали о нападении в школе Киева
Что известно о нападавшем и какие подробности инцидента?
По данным следствия, ученик 2011 года рождения. В КГГА сообщили, что во время нападения парень и сам получил ранения.
Как сообщили полицейские, ученик 9-го класса одной из школ Оболонского района Киева заранее подготовил маску и каску, надел их в школьном туалете, после чего ворвался в класс и ножом напал на свою 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.
В результате нападения учительница получила колото-резаные ранения живота и рук, а подросток – многочисленные резаные раны спины и предплечий. Оба находятся в медучреждениях.
Отметим, что во время обыска в телефоне подозреваемого полиция обнаружила переписку, которая, вероятно, связана с российскими спецслужбами.
Начальница департамента коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу подтвердила, что инцидент произошел в Оболонском районе. Сейчас следователи решают вопрос квалификации события как покушения на умышленное убийство двух или более лиц.
Другие чрезвычайные происшествия Киева
2 января в столице 16-летняя девушка провалилась в яму с кипятком на месте повреждения теплосети и получила тяжелые ожоги 73% поверхности тела. Следователи задержали ответственного чиновника из Киевтеплоэнерго.
Недавно в одном из киевских заведений пьяный мужчина с пистолетом ворвался в кафе и требовал деньги. Бариста отказалась отдать выручку. После неудачной попытки убежать грабителя задержали полицейские.
В декабре в одной из киевских квартир волк, которого содержали как домашнее животное, напал на свою хозяйку, нанеся ей тяжелые травмы. При осмотре помещения правоохранители обнаружили мертвого лиса.