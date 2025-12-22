Про це пише 24 Канал із посиланням на зоозахисну організацію "Центр порятунку диких тварин".

Дивіться також Дикі свині в Каліфорнії стали "неоново-блакитними": дослідження викрило небезпечну причину

Що відомо про жінку, яка тримала вовка у своїй квартирі?

Жінка утримувала вовка в себе вдома впродовж тривалого часу. Вона звернулася до зоозахисників з проханням забрати з її квартири хижака, який її покусав і не давав потрапити додому.

Звісно, що в таких непридатних умовах у дикої тварини посилився стрес та проявилась агресія, тож вовк напав на неї, сильно розірвав руку та покусав за стегно,

– пояснили в організації.

Сусіди викликали швидку допомогу, в лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до зоозахисників, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири.

Жінка тримала дику тварину у своїй квартирі: дивіться відео "Центру порятунку диких тварин"

В організації пояснили, що ця жінка не вперше заводить диких тварин, адже 7 років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких після лікування відправили жити за кордон у хороші умови.

"І тепер вона знову придбала вовка на сайті animal-planet (так, так, ось так просто можна купити в нас дику тварину) і тепер пожинає наслідки цього", – зазначили у "Центрі порятунку тварин".

Зоозахисники підкреслили, що у квартирі, де утримували тварину страшна антисанітарія: бруд, жахливий сморід, а вовк не має ані вакцин, ані обробок.

"І цього разу, ми зробимо все, що від нас залежить, аби не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин. Ми домовились із деякими небайдужими сусідами, і у разі появи нових диких тварин, вони негайно повідомлять нас, і тоді вже їй не вдасться уникнути покарання", – резюмували в організації.

Жінка тримала диких тварин у своїй квартирі: що відомо про інцидент?