Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.

Что известно о несовершеннолетнем нападающем в школе в Киеве?

По информации источников, школьника, который напал на учительницу и другого ученика в одной из школ в Оболонском районе, зовут Никита Соловьев. Он 2011 года рождения.

Его отец Соловьев Александр Анатольевич ранее занимал должность главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Однако с мая 2025 года не работает в полиции.

По данным собеседников, Никита Соловьев является уроженцем Никополя Днепропетровской области.