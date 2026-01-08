Попри те, що медики намагались реанімувати чоловіка – він помер. Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Деталі ДТП у Львові

ДТП сталася у центрі Львова на площі Галицькій, неподалік книжкового магазину. Там водію Volkswagen ID.4 стало зле за кермом. Авто спершу виїхало на бордюр, а потім врізалося в будинок. З пішоходів ніхто не постраждав.

На місце події прибули патрульні та бригада лікарів швидкої. Зазначається, що медики близько години проводили реанімаційні заходи, однак водій помер. Попередньо, він був водієм таксі.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили журналістам, що попередній діагноз чоловіка – тромбоемболія.

