Попри те, що медики намагались реанімувати чоловіка – він помер. Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Дивіться також У Києві у ДТП зіткнулися одразу 13 автомобілів
Деталі ДТП у Львові
ДТП сталася у центрі Львова на площі Галицькій, неподалік книжкового магазину. Там водію Volkswagen ID.4 стало зле за кермом. Авто спершу виїхало на бордюр, а потім врізалося в будинок. З пішоходів ніхто не постраждав.
На місце події прибули патрульні та бригада лікарів швидкої. Зазначається, що медики близько години проводили реанімаційні заходи, однак водій помер. Попередньо, він був водієм таксі.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили журналістам, що попередній діагноз чоловіка – тромбоемболія.
Що відомо про нещодавні аварії?
Раніше повідомлялось, що у Києві був ускладнений рух транспорту у бік Вишгорода. Сталось це внаслідок зіткнення одразу 13 автомобілів. Патрульні організовували об'їзд зустрічною смугою.
На Харківщині водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічку. Внаслідок зіткнення з автобусом постраждали 18 людей.
На Київщині молодики вирішили прив'язати шину до авто. Під час катання на ній загинув 25-річний чоловік. Водія позашляховика затримали.