Він зіткнувся з квадроциклом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Київщини.

Що відомо про смертельну ДТП на Київщині?

Аварія сталася 2 січня близько 14:40 на злітно-посадковій смузі в мікрорайоні Гайок. У ДТП потрапили позашляховик та квадроцикл.

За попередніми даними поліції, 25-річний водій автомобіля Volkswagen Touareg грубо порушив правила перевезення пасажирів. До фаркопа його авто мотузкою були прикріплені дві автомобільні шини, на яких перебували молоді люди його віку.

Під час руху шини занесло на зустрічну смугу, де один із пасажирів зіткнувся з квадроциклом Kovi. Квадроциклом керувала 16-річна дівчина, яка рухалася назустріч.

Унаслідок зіткнення хлопець зазнав численних травм і помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Водія позашляховика затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом аварії.

