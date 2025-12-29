Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.

Що відомо про ДТП на Київщині?

Поліції вдалося попередньо встановити, що водій маршрутного таксі виїхав на смугу зустрічного руху на трасі Київ – Харків, після чого зіткнувся з двома легковиками.

Унаслідок ДТП загинув водій одного з них, а керманич маршрутного таксі отримав травми.

Загалом постраждали 13 осіб, до лікарень госпіталізувати 6 із них.

ДТП на Бориспільщині / Фото Нацполіції

