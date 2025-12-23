ДТП сталася о 07:00 23 грудня на маршруті Зоря – Дніпро, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Що відомо про смертельну аварію біля Дніпра?

Водій мікроавтобуса Mercedes Benz допустив наїзд на літню жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Опісля ще два автомобілі – Nissan та Dacia, які рухалися позаду Mercedes Benz – переїхали пішохода. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть людини. Покарання може передбачати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

