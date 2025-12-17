Авто в'їхало у припарковану вантажівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Закарпатської області.

Що відомо про смертельну ДТП на Закарпатті?

Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула 15-річна школярка Ніколетта Савко з села Малий Раковець. Керував автомобілем її 15-річний друг, а на задньому сидінні була ще її подруга. Вони вижили, не отримавши суттєвих травм.

Водій "Volkswagen Passat" не впорався з керуванням і в'їхав у припарковану вантажівку "Iveko". 15-річна пасажирка загинула на місці.

Поліція перевірила водія – він був тверезий. За фактм події відкрити кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Однак, оскільки водієві немає 16-ти років, то суд не обирав йому запобіжний захід.

Відповідати за сина, можливо, доведеться батькам. Правоохоронці хочуть знати, як підліток потрапив за кермо без права керувати транспортним засобом. Зараз проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз. Вони стосуються зокрема водія вантажівки, який припаркував її на дорозі.

