ДТП забрала життя одного чоловіка, ще дев'ятеро людей, зокрема дитина, постраждали. Подробиці аварії розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС та Нацполіцію.
Що відомо про аварію?
За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 28 грудня близько 13:00. У селі Раків Брошнів-Осадської ОТГ перекинувся пасажирський автобус. Усередині перебували тридцятеро пасажирів та двоє водіїв.
На Прикарпатті перекинувся автобус / Фото Нацполіції
Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди,
– йдеться у повідомленні місцевої поліції.
На інцидент відреагували й в Івано-Франківській ОДА. Світлана Онищук поінформувала, що за останніми оновленими даними, постраждали 9 людей. На жаль, одна людина загинула.
Наслідки ДТП в Івано-Франківській області: дивіться відео ДСНС
Співробітники ДСНС та поліції закликають водіїв бути уважними на дорогах. Зауважимо, що днями автошляхи, що сполучають Львівщину з Івано-Франківщиною, вкрилися суцільною ожеледицею. Через це сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, а на окремих ділянках утворилися багатокілометрові затори.
ДТП на дорогах України: останні новини
23 грудня неподалік Дніпра сталася серйозна ДТП, унаслідок якої загинула 75-річна жінка. За попередньою інформацією, мікроавтобус Mercedes-Benz збив літню пішохідку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Після цього на жінку наїхали ще два автомобілі, що рухалися позаду.
18 грудня у Харкові автомобіль Hyundai Accent здійснив наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років. За кермом перебувала суддя Валківського районного суду Харківської області Алла Токмакова.
17 грудня на Закарпатті трапилася смертельна аварія, жертвою якої стала 15-річна школярка Ніколетта Савко із села Малий Раковець. Автомобілем керував її ровесник, а на задньому сидінні перебувала ще одна подруга.