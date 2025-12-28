ДТП забрала життя одного чоловіка, ще дев'ятеро людей, зокрема дитина, постраждали. Подробиці аварії розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС та Нацполіцію.

Актуально Моторошна ДТП у Польщі: авто загорілося після зіткнення – загинули 5 українців

Що відомо про аварію?

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 28 грудня близько 13:00. У селі Раків Брошнів-Осадської ОТГ перекинувся пасажирський автобус. Усередині перебували тридцятеро пасажирів та двоє водіїв.



На Прикарпатті перекинувся автобус / Фото Нацполіції

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди,

– йдеться у повідомленні місцевої поліції.

На інцидент відреагували й в Івано-Франківській ОДА. Світлана Онищук поінформувала, що за останніми оновленими даними, постраждали 9 людей. На жаль, одна людина загинула.

Наслідки ДТП в Івано-Франківській області: дивіться відео ДСНС

Співробітники ДСНС та поліції закликають водіїв бути уважними на дорогах. Зауважимо, що днями автошляхи, що сполучають Львівщину з Івано-Франківщиною, вкрилися суцільною ожеледицею. Через це сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, а на окремих ділянках утворилися багатокілометрові затори.

