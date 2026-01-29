27 січня Національні збори Франції зробили крок, який багатьом у нас може здатися занадто радикальним: вони підтримали законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Маша – Путін, Ведмідь – Росія: як пропаганда залізла в голови дітей через мультфільм

Росія постійно атакує нас і буквально, і гібридно. А в нас досі немає політичної волі на такий крок.

Ціна нашого зволікання – завербовані підлітки, наркотичні "шопи" в кишені та культурна отрута, яку ми самі дозволяємо споживати нашим дітям. А ще загиблі, адже Росія використовує дітей як матеріал, який може вибухнути разом із небезпечним пристроєм.

Досвід Австралії, Франції та Нордичних країн

Є думка, що Захід та свобода – це про повну вседозволеність. Насправді ж, саме розвинені демократії першими усвідомили, що алгоритми соцмереж – це зброя масового ураження психіки.

Австралія (грудень 2025 року): стала першою країною, яка ввела жорстку вікову межу – 16 років. Жодних винятків, навіть зі згоди батьків. Техногігантам загрожують штрафи до 50 мільйонів доларів, якщо вони не видалять акаунти підлітків. Логіка прем'єра Ентоні Албанізі проста й зрозуміла: "Соцмережі завдають шкоди нашим дітям, і я ставлю крапку".

Франція (січень 2026-го): президент Еммануель Макрон заявив прямо: "Мізки наших дітей не продаються. Ні американським платформам, ні китайським мережам". Окрім заборони соцмереж дітям до 15 років, французи планують повністю вилучити смартфони з середніх і навіть старших шкіл. Особливо це актуально на тлі терактів у Франції, які спричиняли діти.

Нордичні країни та Данія: тут дискусія йде навколо віку 15+. Вони розглядають соцмережі не як розвагу, а як "китайські алгоритми та американські платформи", які маніпулюють емоціями молоді.

У цих країнах немає війни, але вони захищаються. У нас війна за виживання, але наші діти досі мають безперешкодний доступ до платформ, які ворог використовує як плацдарм для диверсій.

Вербування через екран: як дитина стає диверсантом за "копійки" від ФСБ

Це вже давно не припущення журналістів, а щоденна реальність у протоколах спецслужб. Російські куратори через телеграм-канали з пошуку роботи "полюють" саме на підлітків. Логіка ворога цинічна: діти ще не мають стійких моральних фільтрів, хочуть швидких грошей і часто не усвідомлюють, що за підпал машини чи релейної шафи загрожує реальний термін, а не "попередження".

Ось лише кілька реальних історій, від яких стає моторошно.

Одеса: 13 та 16 років. У червні 2024 року СБУ та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення ФСБ палили автівки ЗСУ. 13-річного хлопця через вік не могли притягнути до кримінальної відповідальності за всією суворістю (хоча це пляма на все життя), а його 16-річному напарнику загрожувало до 15 років тюрми.

Диверсії на залізниці. Це ще один "тренд" у телеграмі. Підлітків просять підпалювати релейні шафи Укрзалізниці, що може призвести до зіткнення потягів. Наприклад, на Одещині затримали двох юнаків (16 та 17 років), які за "винагороду" в кілька тисяч гривень виконували завдання куратора.

Миколаїв та область. Тут Росія намагалася створити цілу мережу з підлітків для дестабілізації. Схема всюди однакова: спочатку дають "легке" завдання за 400 – 800 гривень (наприклад, сфотографувати ТЦК або військову частину), а потім переходить до терору – підпалів та вибухів.

Як це працює психологічно? Дитина бачить у телеграмі оголошення: "Шукаємо кур'єра, оплата 2000 гривень за вечір". Далі починається "гра". Куратор пише: "Треба кинути пляшку з сумішшю в одну машину, скинути відео і отримати гроші на карту". У підлітка спрацьовує гейміфікація – він відчуває себе героєм бойовика, поки за ним не приходять спецпризначенці. За 1000 чи 2000 гривень дитина буквально продає свою свободу на наступні 10 – 15 років.

Телеграм у цьому ланцюжку – ключова ланка. Безконтрольність цього месенджера дозволяє ФСБшнику сидіти десь у Ростові й "керувати" підпалами в Києві чи Дніпрі за допомогою лише одного смартфона в руках нашої дитини.

Цифровий наркошоп та "Маша" під прикриттям

Окрім ФСБ, у кишені кожної дитини сидить цілодобовий супермаркет нелегальщини.

Наркотики та алкоголь: телеграм-боти дозволяють купити "солі" чи амфетамін у два кліки, а оплата через крипту чи термінали робить це майже невидимим для батьків.

Культурна окупація: ви знали, що мультфільм "Маша і Ведмідь" досі в топах українського ютубу? Наші правоохоронці вже заявили про ймовірний зв'язок цього проєкту з кремлівською пропагандою. Це м'яка сила, яка формує лояльність до російської культури з пелюшок. На четвертому році повномасштабної війни ми досі дозволяємо ворогу "виховувати" наших дітей.

Що ми маємо зробити вже сьогодні?

Ми не можемо чекати ще рік. Потрібні радикальні, але логічні кроки.

Віковий ценз 15+: нам потрібен закон, аналогічний французькому. Соцмережі повинні впровадити жорстку верифікацію віку (через Дію або BankID). Якщо тобі немає 15 – ти не можеш створити акаунт у тіктоці чи телеграмі без суворого контролю. Санкції на контент: "Маша і Ведмідь" та будь-який інший російський медіапродукт мають бути заблоковані на рівні провайдерів та пошукових видач. Відповідальність платформ: якщо Telegram чи TikTok дозволяють рекламу наркотиків чи вербування дітей – держава має право накладати мільйонні штрафи, як це робить Австралія. Цифрова гігієна в школах: це має бути окремий предмет. Не як користуватися Excel та Word, а як розпізнати бота, як зрозуміти, що тобою маніпулює агент ФСБ, і чому "легкі гроші" в інтернеті – це завжди пастка.

Безпека дитини починається не з паркану біля школи, а з налаштувань її смартфона. Якщо ми не обмежимо доступ ворога до мізків наших дітей сьогодні, завтра нам не буде кого захищати.