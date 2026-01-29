27 січня Національні збори Франції зробили крок, який багатьом у нас може здатися занадто радикальним: вони підтримали законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Росія постійно атакує нас і буквально, і гібридно. А в нас досі немає політичної волі на такий крок.
Ціна нашого зволікання – завербовані підлітки, наркотичні "шопи" в кишені та культурна отрута, яку ми самі дозволяємо споживати нашим дітям. А ще загиблі, адже Росія використовує дітей як матеріал, який може вибухнути разом із небезпечним пристроєм.
Досвід Австралії, Франції та Нордичних країн
Є думка, що Захід та свобода – це про повну вседозволеність. Насправді ж, саме розвинені демократії першими усвідомили, що алгоритми соцмереж – це зброя масового ураження психіки.
Австралія (грудень 2025 року): стала першою країною, яка ввела жорстку вікову межу – 16 років. Жодних винятків, навіть зі згоди батьків. Техногігантам загрожують штрафи до 50 мільйонів доларів, якщо вони не видалять акаунти підлітків. Логіка прем'єра Ентоні Албанізі проста й зрозуміла: "Соцмережі завдають шкоди нашим дітям, і я ставлю крапку".
Франція (січень 2026-го): президент Еммануель Макрон заявив прямо: "Мізки наших дітей не продаються. Ні американським платформам, ні китайським мережам". Окрім заборони соцмереж дітям до 15 років, французи планують повністю вилучити смартфони з середніх і навіть старших шкіл. Особливо це актуально на тлі терактів у Франції, які спричиняли діти.
Нордичні країни та Данія: тут дискусія йде навколо віку 15+. Вони розглядають соцмережі не як розвагу, а як "китайські алгоритми та американські платформи", які маніпулюють емоціями молоді.
У цих країнах немає війни, але вони захищаються. У нас війна за виживання, але наші діти досі мають безперешкодний доступ до платформ, які ворог використовує як плацдарм для диверсій.
Вербування через екран: як дитина стає диверсантом за "копійки" від ФСБ
Це вже давно не припущення журналістів, а щоденна реальність у протоколах спецслужб. Російські куратори через телеграм-канали з пошуку роботи "полюють" саме на підлітків. Логіка ворога цинічна: діти ще не мають стійких моральних фільтрів, хочуть швидких грошей і часто не усвідомлюють, що за підпал машини чи релейної шафи загрожує реальний термін, а не "попередження".
Ось лише кілька реальних історій, від яких стає моторошно.
- Одеса: 13 та 16 років. У червні 2024 року СБУ та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення ФСБ палили автівки ЗСУ. 13-річного хлопця через вік не могли притягнути до кримінальної відповідальності за всією суворістю (хоча це пляма на все життя), а його 16-річному напарнику загрожувало до 15 років тюрми.
- Диверсії на залізниці. Це ще один "тренд" у телеграмі. Підлітків просять підпалювати релейні шафи Укрзалізниці, що може призвести до зіткнення потягів. Наприклад, на Одещині затримали двох юнаків (16 та 17 років), які за "винагороду" в кілька тисяч гривень виконували завдання куратора.
- Миколаїв та область. Тут Росія намагалася створити цілу мережу з підлітків для дестабілізації. Схема всюди однакова: спочатку дають "легке" завдання за 400 – 800 гривень (наприклад, сфотографувати ТЦК або військову частину), а потім переходить до терору – підпалів та вибухів.
Як це працює психологічно? Дитина бачить у телеграмі оголошення: "Шукаємо кур'єра, оплата 2000 гривень за вечір". Далі починається "гра". Куратор пише: "Треба кинути пляшку з сумішшю в одну машину, скинути відео і отримати гроші на карту". У підлітка спрацьовує гейміфікація – він відчуває себе героєм бойовика, поки за ним не приходять спецпризначенці. За 1000 чи 2000 гривень дитина буквально продає свою свободу на наступні 10 – 15 років.
Телеграм у цьому ланцюжку – ключова ланка. Безконтрольність цього месенджера дозволяє ФСБшнику сидіти десь у Ростові й "керувати" підпалами в Києві чи Дніпрі за допомогою лише одного смартфона в руках нашої дитини.
Цифровий наркошоп та "Маша" під прикриттям
Окрім ФСБ, у кишені кожної дитини сидить цілодобовий супермаркет нелегальщини.
Наркотики та алкоголь: телеграм-боти дозволяють купити "солі" чи амфетамін у два кліки, а оплата через крипту чи термінали робить це майже невидимим для батьків.
Культурна окупація: ви знали, що мультфільм "Маша і Ведмідь" досі в топах українського ютубу? Наші правоохоронці вже заявили про ймовірний зв'язок цього проєкту з кремлівською пропагандою. Це м'яка сила, яка формує лояльність до російської культури з пелюшок. На четвертому році повномасштабної війни ми досі дозволяємо ворогу "виховувати" наших дітей.
Що ми маємо зробити вже сьогодні?
Ми не можемо чекати ще рік. Потрібні радикальні, але логічні кроки.
- Віковий ценз 15+: нам потрібен закон, аналогічний французькому. Соцмережі повинні впровадити жорстку верифікацію віку (через Дію або BankID). Якщо тобі немає 15 – ти не можеш створити акаунт у тіктоці чи телеграмі без суворого контролю.
- Санкції на контент: "Маша і Ведмідь" та будь-який інший російський медіапродукт мають бути заблоковані на рівні провайдерів та пошукових видач.
- Відповідальність платформ: якщо Telegram чи TikTok дозволяють рекламу наркотиків чи вербування дітей – держава має право накладати мільйонні штрафи, як це робить Австралія.
- Цифрова гігієна в школах: це має бути окремий предмет. Не як користуватися Excel та Word, а як розпізнати бота, як зрозуміти, що тобою маніпулює агент ФСБ, і чому "легкі гроші" в інтернеті – це завжди пастка.
Безпека дитини починається не з паркану біля школи, а з налаштувань її смартфона. Якщо ми не обмежимо доступ ворога до мізків наших дітей сьогодні, завтра нам не буде кого захищати.