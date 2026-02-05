Как получить такой грант?

Подача заявок на получение этой помощи продлится до 8 февраля 2026 года, сообщает ЦПАУ.

Читайте также Расторжение договоров на поставку электроэнергии: что это значит и почему так происходит

Грант предоставляется в рамках проекта "AGRIS 3". Занимается его реализацией – благотворительный фонд "Каритас Хмельницкий УГКЦ" вместе с Caritas Ukraine при финподдержке The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

Мы начинаем отбор участников на получение бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства. Бизнес-гранты предоставляются для жителей Хмельницкой области на ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства (максимальная сумма гранта – до 185 тысяч гривен),
– указали организаторы.

Именно эта программа должна способствовать восстановлению жизнедеятельности уязвимых категорий граждан:

  • местных жителей, пострадавших из-за войны;
  • а также – ВПЛ.

Важно, чтобы лицо, которое претендует на эту помощь:

  • считалось пострадавшим от военных действий, имело травму, в результате войны, поврежденное жилье;
  • было частью семьи, которая имеет статус малообеспеченной.
  • имела статус УБД.

Также домохозяйство, которое хочет получить такую помощь, должно соответствовать одному из определенных критериев уязвимости. Например – статус многодетной семьи, сообщает Каритас.

Как подать заявку на получение этой помощи?

  • Граждане, которые хотят стать частью этого грантового проекта, должны сначала выбрать вид гранта. Затем необходимо подать специальную заявку. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

  • Заметим, что набор заявок может закончиться раньше. Так произойдет, если закончится количество свободных мест.

Важно! Чтобы узнать подробности, нужно позвонить по номеру – 38(097)-957-44-60.