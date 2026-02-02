Подробности рассказал секретарь комиссии Министерства обороны по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий Александр Федун.

Что нужно для статуса УБД?

Право на получение статуса участника боевых действий имеют военнослужащие, которые выполняли боевые или специальные задачи в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях. Также это право предоставляется военнослужащим подразделений противовоздушной обороны – независимо от места выполнения ими задач.

Кроме этого, статус УБД распространяется и на членов добровольческих формирований территориальных общин.

По словам Александра Федуна, процедура предоставления статуса сейчас существенно упрощена.

Статус участника боевых действий может предоставляться через Единый государственный реестр ветеранов войны, то есть в автоматическом режиме с применением программных средств реестра,

– пояснил он.

Если автоматически предоставить статус невозможно, решение принимают соответствующие комиссии при воинских частях. Кроме того, в системе Министерства обороны работает 21 комиссия, рассматривающая вопрос предоставления статуса участника боевых действий.

Федун добавил, что перечень льгот для участников боевых действий определен статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты". Среди них, в частности, 75% скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд городским транспортом, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней, государственная целевая поддержка для получения образования участниками боевых действий и их детьми.

