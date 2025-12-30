На каких вакансиях не хватает людей?
Процент укомплектования вакансий держится на уровне 63% и по итогам 11 месяцев заполнено 264 тысячи вакансий, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Возьмем, для примера, популярную вакансию в 2025 году – оператор котельной. Работодатели подали запрос на таких работников 11,3 тысячи раз, одновременно количество соискателей работы по этому направлению – 8,4 человек.
Таким образом, даже если каждый клиент Службы занятости подойдет потенциальному работодателю, нехватка работников в этом направлении – почти 3 тысячи,
– пишут в Службе.
В таких случаях Служба занятости предлагает представителям профессий, которые сегодня не в приоритете, пройти бесплатное для них обучение и получить знания более востребованной профессии.
Так в этом году обучили почти 90 тысяч человек. В то же время ситуация с закрытием вакансий, требующих высшего образования, сложнее.
Например, должность ассистент учителя требует педагогического образования: с начала года было заявлено почти 3 тысячи таких вакансий, тогда как количество соискателей работы составило лишь 1,3 тысячи человек. Переобучение таких специалистов является очень времязатратным процессом.
В целом на рынке труда наблюдается рост количества вакансий, за 11 месяцев этого года предложений работы было на 54 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Что известно о рынке труда в Украине?
Одна из отраслей Украины, строительная, сталкивается с дефицитом кадров, который испытывают 70% компаний, с нехваткой квалифицированных специалистов на объектах от 40% до 70%. Работников этой отрасли не заменит искусственный интеллект.
Украина занимает 7-е место в глобальном рейтинге "оттока мозгов" с индексом 8,4 по 10-балльной системе. Индекс учитывает количество квалифицированных граждан, которые эмигрируют из стран с низким и ниже среднего уровнем доходов в страны с высокими доходами.
46% компаний отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний, особенно в рабочих и технических специальностях.
Прогнозируется, что наибольший спрос в последующие годы будет на разработчиков программного обеспечения, специалистов по цифровому маркетингу и аналитиков Big Data. В Украине также наблюдается значительный спрос на комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.