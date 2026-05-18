Почему кадровые кризис накрыл бизнес Украины?

Сейчас на нехватку работников сейчас жалуются 68% промышленных предприятий. Это самый высокий показатель с начала ежемесячных опросов, сообщили в ИЭД.

В апреле снова ухудшилась ситуация с поиском квалифицированных кадров:

Доля компаний, которым трудно найти специалистов, выросла с 61,4% до 62,3%.

Проблемы есть и с поиском неквалифицированных работников – о сложностях заявили 35,1% опрошенных предприятий.

На этом фоне бизнес начинает все осторожнее смотреть в будущее. Если в марте увеличивать штат планировали 16,6% компаний, то уже в апреле таких осталось лишь 2,5%. В то же время количество предприятий, которые планируют увольнение работников, выросло с 3,9% до 6%.

Несмотря на это, работодатели реже планируют отправлять людей в вынужденные отпуска. Такие планы имеют лишь 4,1% компаний, тогда как в марте этот показатель составлял 12,5%.

На какие еще проблемы жалуется бизнес?

На втором месте среди главных препятствий для бизнеса закрепилось стремительное подорожание сырья, материалов и товаров. Если в марте эту проблему называли 45% предприятий, то в апреле – уже 56%.

Это препятствие остается на второй строчке, но с существенно более высоким результатом. Мы имеем один из самых высоких результатов – 56%. На таком же уровне это препятствие было в феврале прошлого года,

– рассказал старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Третье место среди проблем бизнеса занимает опасность работать в условиях войны. В апреле эту проблему назвали 46% предприятий – больше, чем в марте.

Зимой это препятствие называли 57% опрошенных. Учитывая усиление обстрелов энергетической инфраструктуры и отключения электроснабжения, это отражалось в актуальности этого препятствия. Но в начале этого года ситуация изменилась,

– отметил Евгений Ангел.

Острее всего проблема ощущается в крупных компаниях. Более 60% крупного бизнеса называет опасные условия серьезным препятствием для работы.

Опрос также показал, что все больше компаний волнует падение спроса на продукцию и услуги. Эта проблема поднялась на четвертое место среди основных вызовов для бизнеса.

В то же время перебои с электро-, водо- и теплоснабжением постепенно отходят на второй план. Актуальность этой проблемы снижается уже третий месяц подряд.

Показатель актуальности препятствия "перебои с электроснабжением" снизился до уровня октября прошлого года, когда о ней говорили 19% бизнеса. Для сравнения, на пике отключений, зимой прошлого года, об этой проблеме отмечало 48% опрошенных. В зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация с отключениями и ударами по нашей энергетической инфраструктуре, мы сможем увидеть изменения актуальности этого препятствия,

– сказал Евгений Ангел.

На фоне кадрового кризиса, войны и проблем с производством коррупция и давление правоохранительных органов остаются для бизнеса менее критическими факторами. О коррупции и неправомерном давлении заявили лишь по 4% опрошенных предприятий.

Что это означает?

Кадровый дефицит уже стал системной проблемой для украинской экономики. Бизнес все чаще сталкивается с ситуацией, когда даже при наличии заказов и производственных мощностей компании не могут найти работников.

Особенно остро проблема проявляется в промышленности и прифронтовых регионах.

Эксперты ожидают, что в этом году проблема будет только усиливаться. Бизнесу придется:

активнее привлекать женщин и людей старшего возраста;

инвестировать в переобучение персонала;

автоматизировать часть процессов;

рассматривать трудовых мигрантов как источник рабочей силы.

Каковы причины дефицита кадров в Украине?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко, HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает разрыв предложения и спроса на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди трех главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в прошлом году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются мужскими.

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в прошлом году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно мужскими,

– добавляет Гаврюшенко.

Каких работников больше всего не хватает Украине?

По состоянию на май этого года на Едином портале вакансий было доступно 230 тысяч вакансий, одновременно работу через центры занятости искала только 141 тысяча человек, пишет 24 Канал.

Больше всего вакансий сейчас открыто в:

торговле – 39 тысяч;

промышленности – 20 тысяч;

транспорте – 16 тысяч;

ресторанном бизнесе – 15 тысяч;

финансах и медицине – по 11 тысяч.

Среди профессий наиболее востребованы:

водители;

продавцы;

повара;

инженеры;

врачи;

электрики;

швеи;

слесари;

комплектовщики;

грузчики.

Отдельно растет спрос в сельском хозяйстве из-за сезонных работ. Бизнесу нужны работники для обработки земли, посадки культур и защиты растений.

Что еще известно о рынке труда в Украине?