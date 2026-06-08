Нехватка рабочей силы в Украине

По словам Юлии Свириденко, речь идет об около 4,5 миллиона человек. Детали передали корреспонденты Новости.Live 8 июня.

Смотрите также В Европе под угрозой сотни тысяч рабочих мест: почему ЕС меняет экономические планы

Решать проблему планируют не только путем трудоустройства людей старшего возраста. Одной из ключевых задач считают возвращение граждан из-за границы, чему будет способствовать создание достойных условий для жизни и работы, в частности благодаря различным программам поддержки.

Я уверена, что силой никого не вернем... Безусловно, людей интересует жилье, ведь очень много тех, кто потерял его. У нас действует "еВосстановление", ипотечная программа "еОселя",

– подчеркнула чиновница.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К слову, ранее министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев называл такое же число. Дополнительно привлечь 4,5 миллиона человек в украинский рынок труда планируют до 2035 года – для ежегодного роста ВВП на 7%.

Сейчас же на подконтрольной территории страны находится около 30 миллионов человек, но официально из них работают только 10,5 миллиона, еще ориентировочно 2,6 миллиона имеют теневую занятость. При этом внутренний кадровый резерв оценивают минимум в 2 миллиона человек – это преимущественно молодежь и люди старшего возраста.

Интересно! Кабмин запустил программу "Опыт имеет значение" для бесплатного обучения и краткосрочной стажировки людей в возрасте 50+ с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Зато руководитель направления OLX Работа и сопредседатель HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина в эксклюзивном комментарии 24 Канала отметила, что компании уже становятся более открытыми к трудоустройству ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста. Кроме того, женщин активно привлекают на традиционно мужские специальности.