Чи може ФОП працювати на звичайній роботі?
Згідно з правилами законодавства, особа може працювати на умовах трудового договору в компанії й паралельно здійснювати діяльність як ФОП у вільний від основної роботи час, про що йдеться на сайті Центру підтримки підприємства.
ФОП – це самостійна господарська діяльність. Водночас найманий працівник – це фізична особа, яка виконує трудову функцію згідно з трудовим договором.
Трудовий договір укладається з фізичною особою, а не з ФОПом, тому ніяких суперечностей не виникає, якщо людина одночасно є ФОП і отримує зарплатню на роботі,
– пояснили українцям.
На сайті Taxer зокрема навели приклад: звичайна фізична особа відкрила ФОП та надає бухгалтерські послуги. Згодом цій людині запропонували працевлаштуватися на підприємство як найманому працівнику по трудовому договору.
Таким чином, українець або українка може працювати в компанії на посаді бухгалтера по трудовому договору. А вже після роботи – займатися своєю діяльністю вже як ФОП.
Водночас повідомляти роботодавця про свій ФОП не потрібно. Згідно з інформацією, такого обов’язку у людини немає.
Водночас роботодавець може дізнатися, що його працівник є ФОПом. Для цього достатньо ввести ІПН у реєстр юридичних осіб та ФОП.
Важливо! Не можна бути найманим працівником (за трудовим договором) у якійсь компанії та одночасно надавати їй послуги як ФОП.
Що ще слід знати підприємцям в Україні?
Нагадаємо, що ідея щодо запровадження ПДВ для ФОПів наразі не вирішена – вона перебуває на стадії обговорення. Зокрема Юлія Свириденко повідомляла, що Міжнародний валютний фонд із розумінням поставився до чутливості цього питання в Україні.
Київ планує й надалі працювати разом з МВФ над необхідними рішеннями. Очікується, що будуть опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення частини бюджету на 2027 рік.