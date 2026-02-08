Как нехватка кадров влияет на зарплату?
В частности, высокий спрос на работников наблюдается в области логистики и транспорта, особенно не хватает водителей. Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко.
Ощутимый дефицит кадров и в ряде других сфер:
- в строительстве;
- машиностроении;
- металлургии;
- и технических специальностях.
Из-за этого, по словам эксперта, работодатели вынуждены повышать зарплаты.
Сейчас из-за высокого спроса на рабочих и ограниченного предложения зарплаты растут по всей Украине, особенно в сферах с острой нехваткой персонала.
По подсчетам, в 2025 году компании в среднем в 2025 году подняли ставки на 10 – 20 %.
Где наибольший дефицит работников?
Подсчеты платформы по поиску работы Work.ua показывают, что наибольший дефицит кадров наблюдается в таких сферах:
- строительство;
- охрана;
- рабочие специальности;
- транспорт;
- медицина и тому подобное.
Проблема заключается еще и в том, что эти отрасли массово не пополняются молодыми работниками.
В критически важных отраслях доминируют работники в возрасте 55+, которые будут выходить с рынка труда в ближайшие годы. В то же время молодежь системно не заходит в эти профессии,
– отмечают на платформе.
При этом нехватка работников влияет не только на заработные платы, но и на условия работы.
В 2025 году быстрее всего повышали заработные платы в тех сферах, где наблюдался хронический дефицит кадров:
- рабочие специальности и производство – на 25%;
- логистика и складские работники – 22%;
- строительство и архитектура – 21%.
Стоит знать! В прошлом году средняя зарплата по Украине увеличилась на 20% – до 27 500 гривен. Одним из главных факторов роста был дефицит работников.
Что надо знать о зарплатах в Украине?
В декабре прошлого года в Украине зафиксировали заметный рост средней зарплаты штатных работников. По сравнению с ноябрем показатель поднялся на 13,8% и достиг 30 926 гривен в среднем по стране.
Самые высокие уровни оплаты труда в конце года традиционно наблюдались в столице – в Киеве средняя зарплата достигла 48 449 гривен. Высокие показатели также зафиксировали в Луганской области – 45 160 гривен, а в Киевской области средний доход составил 31 200 гривен.
По отраслям больше всего зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций – почти 75 тысяч гривен. Зато самые низкие зарплаты оставались в сфере культуры, искусства и развлечений, где средний доход не превышал 17 766 гривен.
В то же время бизнес ожидает дальнейшего роста оплаты труда. По данным Европейской бизнес-ассоциации, 94% компаний планируют пересмотр зарплат в 2026 году. Самые распространенные сценарии – повышение на 5 – 10% или 11 – 15%, а примерно каждая десятая компания рассматривает увеличение выплат сразу на 16 – 20%.