Пышный рассказал о кризисе в Укрпочте

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сейчас Укрпочта теряет перспективы развития, пишет NV.

Компания в глубоком кризисе корпоративного управления в течение длительного времени. И этот кризис лишает компанию, к сожалению, все больше перспектив развития. Игорь Смелянский – это следствие этого кризиса в первую очередь,

– сказал Пышный.

По словам главы НБУ, проблема началась еще с работы наблюдательного совета компании, которая, по его мнению, не смогла сформировать четкую стратегию и надлежащую систему управления.

Пышный отметил, что в нормальной модели корпоративного управления именно наблюдательный совет должен определять стратегию развития компании, а руководитель – только реализовывать ее. В Укрпочте же, по его словам, ситуация выглядит иначе.

Пышный также привел в пример "Новую почту", заявив, что частные компании за это время смогли выстроить эффективную систему корпоративного управления и демонстрируют прибыльность.

Посмотрите, как выглядит конкурентная среда, в которой работает Укрпочта. За этот период выросли компании, которые имеют эффективность на уровне сотен миллионов гривен прибыльной деятельности,

– заявил он.

Чиновник надеется, что в ближайшее время Укрпочта все же получит полноценный наблюдательный совет, который и будет определять дальнейшую стратегию развития компании.

В ответ на высказывания Пышного, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram отметил.

Коротко об интервью главы НБУ, а подробно дадим все ответы позже. Андрей Григорьевич, я не следствие как вы сказали, я ваш приговор, как сказал президент,

– написал Смелянский.

Его комментарий быстро разлетелся по соцсетям и вызвал активное обсуждение среди пользователей.

Игорь Смелянский раскритиковал Национальный банк из-за прогнозов о "дефолте" Укрпочты и заявлений о его "некомпетентности", как гендиректора, пишет в "5 канал".

Национальный банк немного потерял берега из понимания украинского законодательства. Так же когда НБУ в прошлом году прокомментировал вопрос дефолта Укрпочты. Я извиняюсь, на основании чего? Укрпочта в дефолте? Нет, работает,

– говорит Смелянский.

Также он добавил, что сейчас капитал почтового оператора положительный, а 4 квартал 2025 года Укрпочта завершила с рекордной прибылью.

Поэтому я, как гражданин Украины, надеюсь, что другие прогнозы, которые дает Национальный банк, будут немного лучше по качеству, чем прогноз по дефолту Укрпочты. Я им тогда сказал, что это пиз**ж, и могу сегодня в глаза повторить,

– рассказал Смелянский.

