Может ли представитель человека получить его документы на почте?

Через почту можно получить две разные услуги Министерства внутренних дел. Когда человек получает водительское удостоверение через Дію или Кабинет водителя, то получить его предлагают на почте. У МВД объяснили, может ли такой документ получить другие человек, кроме заявителя.

Так, водительские права может получить на почте только их владелец. Даже с доверенностью передать право получения удостоверения другому лицу не удастся.

А вот другую услугу – выдачу выписки об отсутствии или так называемом наличии судимости – по условиям оферты может получить представитель заявителя. Для этого нужна нотариально оформленная доверенность.

Заметим! Выписку об отсутствии (наличии) судимости в Украине можно получить через портал Дія, Единое окно для граждан или непосредственно в органах МВД.

Для людей, которые находятся за границей и нуждаются в выписку, в органе советуют:

заказать электронную выписку дистанционно (если есть украинская электронная идентификация, в частности в Дии);

обратиться в консульское учреждение Украины и оформить запрос;

уполномочить через доверенность представителя в Украине, чтобы он получил бумажный документ, который можно отправить международной почтой или курьерской службой.

Отправлять документы почтовым отправлением можно как внутри Украины, так и за границу, соблюдая общие правил предоставления почтовых услуг. Речь идет об оформлении отправления с адресом отправителя и получателя, правильной упаковкой и уплатой соответствующих тарифов.

VisitUkraine пишет, что для международных отправлений важно учитывать ограничения по типам документов, которые разрешено пересылать. Например, паспорта в период военного положения отправлять можно. В то же время документы вроде военного билета или трудовых книжек – запрещено. Датой подачи документа считается дата отправки заказного письма с описью вложения.

