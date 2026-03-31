Что Гетманцев говорит о конфликте между НБУ и Укрпочтой?

От сторон конфликта будут требовать объяснений, сообщил нардеп и глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Личный конфликт между Пышным и Смелянским явно перешел допустимые пределы. Комитет запросит объяснения у сторон. Но сам по себе факт впечатляет,

– написал Гетманцев.

К слову, ситуация обострилась из-за штрафа в 255 тысяч гривен для Укрпочты, который наложил Нацбанк за непредоставление информации. Коротко о скандале:

НБУ обратил внимание на недостатки в корпоративном управлении и системе внутреннего контроля компании. В НБУ считают, что такие проблемы могут перерасти в риски для всей платежной инфраструктуры страны.

В самой Укрпочте резко не согласны с такими оценками. Там заявили, что действия регулятора выглядят как давление и могут быть попыткой помешать созданию "Укрпочта Банка".

Гендиректор компании Игорь Смелянский утверждает, что НБУ запрашивает информацию, которая не имеет прямого отношения к работе на платежном рынке. В частности, речь идет о внутренних обсуждениях по организации почтовых услуг во время полномасштабной войны.

В Нацбанке же настаивают: проблема значительно глубже. Там считают, что слабая система управления в Укрпочте уже выходит за пределы внутренних вопросов компании и может влиять на стабильность финансовой системы.

Заявления Смелянского в Нацбанке расценили как попытку "дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность относительно причин применения мер воздействия".

Какой был ответ Укрпочты?