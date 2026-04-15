Какие новые тарифы Укрпочты?
Всего предусмотрены два способа доставки, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
- Первый сервис – "Укрпочта Документ"
Он подходит для тех, кому необходимо быстро отправить документы в отделение без проверки вложения. Стоимость услуги составляет 55 гривен по Украине, что заметно дешевле по сравнению с аналогичными предложениями других операторов, где цена достигает около 80 гривен.
При необходимости клиенты могут дополнительно оформить курьерскую доставку, чтобы получить документы непосредственно в офисе или дома.
- Второй продукт – "Письмо с описанием вложения"
Этот вариант ориентирован на тех, кому важно, чтобы документы были доставлены лично в руки адресату с подтверждением содержимого. Услуга включает курьерскую доставку и проверку как вложения, так и получателя. Ее стоимость существенно снизили – теперь отправление стоит 72 гривны вместо предыдущих 126.
Тарификация "Письма с описанием вложения" также стала проще:
- За вес – от 48 гривен;
- За описание вложения – 24 гривны (если оформить онлайн) или 48 гривен в отделении;
- Уведомление о вручении: электронное – 24 гривны, бумажное – 48 гривен;
- Страхование до 500 гривен уже включено в тариф, как и SMS-сообщение.
- Если нужно увеличить лимит в 10 раз (до 5 000 гривен) – доплата всего 24 гривны.
Если у конкурентов доставка документа + 2 курьерские доставки будет стоить 80 + 60 + 60 = 200 гривен, то в Укрпочте Вы заплатите за похожую услугу 48 + 48 = 96 гривен, а за 120 гривен получите эту же услугу еще и с подтверждением описания вложения (если оформить онлайн),
– говорит Смелянский.
Как изменились другие тарифы Укрпочты?
С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.
Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.
Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.
Новые цены на доставку посылок / Фото Укрпочта
Последние новости Укрпочты
Укрпочта запустила первые почтоматы в Киеве, еще 30 появятся на юге Украины. Новая функция в приложении позволяет клиентам бесплатно перенаправлять посылки по Украине и с AliExpress и Temu, если отправление еще не поступило в отделение.
Укрпочта ввела специальный тариф для военных тариф для военных: отправления в прифронтовые области по спеццене, а в другие области со скидкой 25%. Скидка действует на отправления до 30 килограммов, если они созданы онлайн, и доступна военным, авторизованным в приложении Армия+.
Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек для выдачи посылок без очередей. Партнеры могут зарабатывать от 15 000 гривен в месяц за выдачу посылок, получая оплату от 6 до 14 гривен за посылку.