Какие новые тарифы Укрпочты?

Всего предусмотрены два способа доставки, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Первый сервис – "Укрпочта Документ"

Он подходит для тех, кому необходимо быстро отправить документы в отделение без проверки вложения. Стоимость услуги составляет 55 гривен по Украине, что заметно дешевле по сравнению с аналогичными предложениями других операторов, где цена достигает около 80 гривен.

При необходимости клиенты могут дополнительно оформить курьерскую доставку, чтобы получить документы непосредственно в офисе или дома.

Второй продукт – "Письмо с описанием вложения"

Этот вариант ориентирован на тех, кому важно, чтобы документы были доставлены лично в руки адресату с подтверждением содержимого. Услуга включает курьерскую доставку и проверку как вложения, так и получателя. Ее стоимость существенно снизили – теперь отправление стоит 72 гривны вместо предыдущих 126.

Тарификация "Письма с описанием вложения" также стала проще:

За вес – от 48 гривен; За описание вложения – 24 гривны (если оформить онлайн) или 48 гривен в отделении; Уведомление о вручении: электронное – 24 гривны, бумажное – 48 гривен; Страхование до 500 гривен уже включено в тариф, как и SMS-сообщение. Если нужно увеличить лимит в 10 раз (до 5 000 гривен) – доплата всего 24 гривны.

Если у конкурентов доставка документа + 2 курьерские доставки будет стоить 80 + 60 + 60 = 200 гривен, то в Укрпочте Вы заплатите за похожую услугу 48 + 48 = 96 гривен, а за 120 гривен получите эту же услугу еще и с подтверждением описания вложения (если оформить онлайн),

– говорит Смелянский.

Как изменились другие тарифы Укрпочты?

С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.

Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.

Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.

Новые цены на доставку посылок

