Какой спецтариф для военнослужащих ввела Укрпочта?
Отправления в прифронтовые области и из них, созданные онлайн, будут стоить 1 грн, а доставка по Украине и за границу – на 25% дешевле, сообщили в Укрпочте.
- Воспользоваться предложением могут военные, которые авторизованы в приложении Армия+.
- Для этого нужно сгенерировать штрихкод в Армия+ и показать его оператору в отделении Укрпочты.
- Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждое из предложений.
Важно, что тариф 1 гривна действует для отправлений до 30 килограммов, которые создали онлайн по тарифу "Приоритетный" и направляются в прифронтовые области или из них. Если же отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу добавляется 5 гривен.
В перечень входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.
Обратите внимание! Скидка 25% распространяется на отправления до 30 килограммов по Украине по тарифу "Приоритетный", а также на международные отправления, в частности посылки, EMS и мелкие пакеты.
Как выросли другие тарифы Укрпочты?
С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.
Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.
Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.
Новые цены на доставку посылок / Фото Укрпочта
Последние новости Укрпочты
Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек для выдачи посылок без очередей. Партнеры могут зарабатывать от 15 000 гривен в месяц за выдачу посылок, получая оплату от 6 до 14 гривен за посылку.
Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.
Игорь Смелянский планирует покинуть пост гендиректора Укрпочты после завершения военного положения в Украине. После увольнения он ожидает получать более высокую зарплату, чем его текущий почти 1 миллион гривен в месяц.