Что известно о вражеском ударе
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Вероятно, речь идет о терминале "Новой почты".
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Видео с места нападения распространили местные Telegram-каналы. На кадрах видна повреждённая инфраструктура компании и столб дыма, поднимающийся в небо.
Пока что в компании ситуацию не комментировали.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google