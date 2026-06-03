Что известно о вражеском ударе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Вероятно, речь идет о терминале "Новой почты".

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Видео с места нападения распространили местные Telegram-каналы. На кадрах видна повреждённая инфраструктура компании и столб дыма, поднимающийся в небо.

Пока что в компании ситуацию не комментировали.

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