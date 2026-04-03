Який спецтариф для військовослужбовців запровадила Укрпошта?

Відправлення у прифронтові області та з них, створені онлайн, коштуватимуть 1 грн, а доставка по Україні та за кордон – на 25% дешевше, повідомили в Укрпошті.

  • Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку Армія+.
  • Для цього потрібно згенерувати штрихкод в Армія+ та показати його оператору у відділенні Укрпошти.
  • Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій.

Важливо, що тариф 1 гривня діє для відправлень до 30 кілограмів, які створили онлайн за тарифом "Пріоритетний" і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 гривень.

До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Зауважте! Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кілограмів по Україні за тарифом "Пріоритетний", а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

Як зросли інші тарифи Укрпошти?

З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.

Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.

Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.

Нові ціни на доставку посилок / Фото Укрпошта


Останні новини Укрпошти

  • Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.

  • Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.

  • Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.