Что известно о почтоматах Укрпочты?
Первые 70 почтоматов появились в Киеве, еще 30 впоследствии будут в Одессе. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Также предусмотрена функция управления посылками в мобильном приложении "Укрпочта 2.0": клиенты могут бесплатно перенаправлять посылки по Украине и с AliExpress и Temu, если отправление еще не поступило в отделение:
- в почтомат;
- в другое отделение;
- продлить сроки хранения;
- сменить получателя.
А если посылка уже в отделении, а клиенту нужно другое отделение или почтомат, есть возможность перенаправить посылку по обычному тарифу.
В почтомате ваша посылка будет бесплатно храниться до 7 дней, а потом будет направлена в ближайшее отделение, если вы ее не заберете. Первые пару недель для доставки в почтомат доступны предоплаченные посылки, а через несколько недель мы запустим оплату в приложении и еще 30 почтоматов в Одессе,
– рассказал Смелянский.
Всего более 1 000 почтоматов планируют запустить по всей стране до конца года.
Как выросли тарифы Укрпочты?
С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.
Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.
Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.
Новые цены на доставку посылок / Фото Укрпочта
Последние новости Укрпочты
Укрпочта ввела специальный тариф для военных тариф для военных: отправления в прифронтовые области по спеццене, а в другие области со скидкой 25%. Скидка действует на отправления до 30 килограммов, если они созданы онлайн, и доступна военным, авторизованным в приложении Армия+.
Укрпочта планирует открыть не менее 1 000 партнерских точек для выдачи посылок без очередей. Партнеры могут зарабатывать от 15 000 гривен в месяц за выдачу посылок, получая оплату от 6 до 14 гривен за посылку.
Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает. Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.