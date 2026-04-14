Что известно о почтоматах Укрпочты?

Первые 70 почтоматов появились в Киеве, еще 30 впоследствии будут в Одессе. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Также предусмотрена функция управления посылками в мобильном приложении "Укрпочта 2.0": клиенты могут бесплатно перенаправлять посылки по Украине и с AliExpress и Temu, если отправление еще не поступило в отделение:

в почтомат;

в другое отделение;

продлить сроки хранения;

сменить получателя.

А если посылка уже в отделении, а клиенту нужно другое отделение или почтомат, есть возможность перенаправить посылку по обычному тарифу.

В почтомате ваша посылка будет бесплатно храниться до 7 дней, а потом будет направлена в ближайшее отделение, если вы ее не заберете. Первые пару недель для доставки в почтомат доступны предоплаченные посылки, а через несколько недель мы запустим оплату в приложении и еще 30 почтоматов в Одессе,

– рассказал Смелянский.

Всего более 1 000 почтоматов планируют запустить по всей стране до конца года.

Как выросли тарифы Укрпочты?

С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.

Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.

Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.

Новые цены на доставку посылок / Фото Укрпочта

