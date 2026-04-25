Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и Воздушные силы ВСУ.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 17:04. В ту же минуту в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии уточнили о движении скоростной цели.
Согласно обнародованной информации, в 17:08 ракета двигалась в направлении Запорожья или Днепра. Около 17:10 в сети обнародовали первые сообщения о том, что в последнем из этих городов было громко во время атаки.
В Днепре прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты,
– говорится в сообщении.
Никакой информации о потенциальных последствиях атаки или сообщений о пострадавших по состоянию на момент публикации не обнародовали. Очевидно все подробности российской атаки местные власти укажут позже.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Напомним, что громко в городе также было утром, в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении областного центра. В результате вспыхнул пожар на АЗС, также горели 3 грузовика.
Какие детали ночной массированной атаки на город известны?
- Ночью Днепр оказался под комбинированным ударом, город атаковали с помощью баллистических ракет и беспилотников. По данным местных властей, была повреждена гражданская инфраструктура, возникало несколько пожаров.
- Также в результате российского удара повреждены по меньшей мере 27 домов, а также 2 детских сада и амбулатория. В больницах сейчас 10 пострадавших. У большинства резаные раны, осколочные ранения, переломы и ожоги.
- В целом количество погибших в городе возросло до 5, еще 46 человек получили ранения. В медучреждения госпитализировали 23 пострадавших. Среди низ две женщины – 26 и 44 лет, которые находятся в тяжелом состоянии, также пострадали дети.