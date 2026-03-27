Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з пресою за результатами візиту на Близький Схід.
Дивіться також Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході: деталі від Зеленського
Що сказав Зеленський?
Володимир Зеленський зауважив, що на Близькому Сході час від часу відбувалися удари, але такої дроново-ракетної війни, як зараз, не було. Це серйозний виклик для регіону.
"Самі по собі вони системно до масованих атак не готові. Хоча я хочу вам сказати, це професійні люди, у них велика кількість різних антибалістичних систем", – зауважив президент.
Йдеться про системи не тільки американського виробництва.
Деякі держави регіону мали їх, попри це Україні не вдалося укласти відповідних контрактів.
Вони дуже боялися постачання в Україну,
– зазначив Зеленський, додавши, що зараз в Україні є системність, якої немає ніде у світі на сьогодні.
Чи може Україна створити свою антибалістику?
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна може створити власну ракету для збиття російської балістики, але на це потрібні ліцензії від США.
Глава держави обговорював це питання з адміністрацією США та партнерами, але поки що результатів немає.
Водночас він впевнений, Україна могла б дуже швидко виготовляти велику кількість таких ракет не тільки себе, а й для всієї Європи.