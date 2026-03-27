Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з пресою за результатами візиту на Близький Схід.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський зауважив, що на Близькому Сході час від часу відбувалися удари, але такої дроново-ракетної війни, як зараз, не було. Це серйозний виклик для регіону.

"Самі по собі вони системно до масованих атак не готові. Хоча я хочу вам сказати, це професійні люди, у них велика кількість різних антибалістичних систем", – зауважив президент.

Йдеться про системи не тільки американського виробництва.

Деякі держави регіону мали їх, попри це Україні не вдалося укласти відповідних контрактів.

Вони дуже боялися постачання в Україну,

– зазначив Зеленський, додавши, що зараз в Україні є системність, якої немає ніде у світі на сьогодні.

Чи може Україна створити свою антибалістику?