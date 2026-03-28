Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала заявил, что такой сценарий может еще сильнее ударить по украинской противовоздушной обороне. Военный эксперт Павел Нарожный добавил, что юридически такое перенаправление выглядит сложным, но риск затягивания или притормаживания поставок для Украины действительно есть.

Дефицит ракет к Patriot для Украины может обостриться

Для Украины проблема с ракетами к Patriot уже давно критическая, а война США с Ираном может еще больше ее обострить. Перехватчиков и сейчас постоянно не хватает, а после активного использования на Ближнем Востоке американцы еще долго будут закрывать собственные потребности и пополнять запасы. Для Украины это особенно опасно, потому что речь идет о ракетах, без которых сложнее сбивать баллистику.

Мы и так очень мало имеем этих ракет. Нам и так их постоянно приходится где-то выискивать. Для нас это вообще критический вопрос. Очень часто мы имеем такие запросы, что просто нет ракет. Мы не сбили ту или иную баллистическую ракету, потому что просто не имели чем сбивать,

– сказал Городницкий.

Он обратил внимание на то, как эти ракеты сейчас тратят в Персидском заливе, по его словам, там их запускают по дронам по несколько штук на одну цель, тогда как в Украине каждый такой перехватчик приходится буквально ждать месяцами.

Вниманию! Дональд Трамп, комментируя информацию о возможном перенаправлении оружия для Украины, сказал, что США постоянно перебрасывают вооружение между различными регионами в зависимости от потребностей. По его словам, сейчас основную часть поддержки Украины финансирует НАТО, а Соединенные Штаты продают Альянсу оружие, которое тот, вероятно, передает Киеву.

Для США такие расходы сейчас выглядят допустимыми, а для Украины каждый перехватчик остается дефицитным ресурсом, от которого напрямую зависит защита городов от баллистики.

Проблема с Patriot может затянуться на годы

Для Украины риск не ограничивается только нынешней операцией США против Ирана. Даже если боевые действия там прекратятся, американцы еще долго будут пополнять собственные запасы, а параллельно будут готовиться к другим возможным конфликтам. Поэтому все производство таких ракет может работать прежде всего на американскую армию, а потом уже на союзников.

Проблема не в том, что даже если сейчас прекратится огонь на Ближнем Востоке, то все сразу станет прекрасным. Нет. Это может затянуться на годы. Американцы поняли, что у них не хватает ракет. Им надо очень сильно наверстывать это и пополнять запасы,

– сказал Городницкий.

Он также обратил внимание, что Украина до сих пор не имеет собственной альтернативы этим перехватчикам. Лицензии на производство таких ракет нам не дают, а попытки создать нечто похожее вместе с европейскими партнерами требуют много времени. Поэтому даже в лучшем случае это не решение на ближайшие месяцы, а более долгий и сложный путь.

Пока мы не придумали свою систему. Мы сейчас пытаемся со странами Европейского Союза создать нечто похожее. Но на это нужно время. И, мне кажется, это, к сожалению, даже не год,

– подчеркнул он.

Фактически, Украина сейчас зависит от внешних поставок в критическом для себя сегменте. Пока собственно решение только в разработке, любое обострение в другом регионе мира сразу бьет и по нашим возможностям защищать небо.

Что будет с новыми поставками ракет Patriot?

Городницкий считает, что наибольший риск для Украины связан не с тем вооружением, которое уже приехало, а с тем, что еще только производят или готовят к передаче. Именно на этом этапе, по его словам, поставки могут начать замедляться, потому что США сначала будут закрывать собственные потребности, а уже потом потребности союзников.

То, что уже прибыло в Украину, это остается в Украине. Это 100%. Я сомневаюсь, что кто-то его отдаст. Проблема в том, что все новое, которое будет производиться, пойдет прежде всего на американскую армию, потом на страны НАТО и Украину,

– сказал Городницкий.

Он напомнил, что американцы уже делали ставку именно на новое производство, а не на раздачу запасов со складов. Решающим становится не сам факт договоренностей, а темп, с которым ракеты сходят с конвейера, а он, как видно из предыдущего опыта, не перекрывает все запросы сразу.

У нас есть некоторые контракты, которые еще с 22-го года не выполнены. Нам обещали и ракеты, и снаряды. Это больной вопрос. Система ПВО – это очень болезненный вопрос,

– подчеркнул он.

Так что, риск он видит не в громком решении забрать ракеты, а в другом. Новые партии могут просто идти медленнее, а для Украины это означает дольше ждать то, что нужно уже сейчас.

Могут ли США перенаправить ракеты для Украины?

Павел Нарожный считает, что быстро перебросить на другое направление ракеты-перехватчики к системам Patriot, которые предназначались Украине, будет непросто. По его словам, в таких контрактах обычно фиксируют объемы поставки, поэтому просто забрать уже запланированные партии без последствий для американцев вряд ли получится. В то же время сам риск он признает, потому что о возможном дефиците этих перехватчиков из-за войны США с Ираном говорили еще раньше.

Думаю, что сделать им это будет очень трудно. Потому что обычно в таких контрактах не указаны конкретные сроки поставок, указано количество, и просто перенаправить без штрафных санкций у них точно не получится,

– сказал Нарожный.

Он обратил внимание уже не только на юридическую сторону вопроса, но и на последствия для Украины. Если война США с Ираном затянется, это будет давить и на американские запасы ракет-перехватчиков к Patriot, и на темпы новых поставок.

От этой войны в значительной степени выигрывает Россия, к сожалению, потому что цены на энергоносители поднялись вверх. Россия получает дополнительные средства для финансирования. Вся эта нестабильность в регионе играет им на руку и из-за цен на энергоносители, и из-за нестабильности поставок оружия для Украины,

– отметил военный эксперт.

Впрочем, для Украины опасность не ограничивается только самим решением о возможном перенаправлении этих ракет-перехватчиков. Даже без такого шага поставки могут замедлиться, а это будет означать дольше ожидания новых партий ракет к Patriot, которые критически нужны для перехвата баллистики.

Что известно о ракетах к Patriot для Украины?