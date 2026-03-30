Україна теж їх потребує, тому наразі веде переговори з двома країнами та шукає альтернативи. Про це президент Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про антибалістичні системи?

Зеленський зауважив, що дефіцит PAC-3 у світі, передусім і в Україні, ніколи не закінчувався.

На місяць виробляють всього близько 60 ракет.

Безумовно, є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить це питання. Усі антибалістичні пакети ми бачимо куди партнери направляють – туди, де сьогодні дуже гаряче, передусім на Близький Схід. На жаль, іноді забувають про Україну,

– сказав український президент.

Водночас він висловив вдячність партнерам, які чують про потреби України.

Президент розповів, що під час візиту на Близький Схід це питання підіймалося, але деталями він не поділився.

Зеленський наголосив, що робота для забезпечення України PAC-3 триватиме.

"Якщо чесно, не тільки Україні, але й світу треба шукати альтернативу як можна швидше. Ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. Коли буде результат, тоді скажу", – додав він, зауваживши, що українському ОПК треба максимум працювати, щоб мати власні антибалістичні системи.

