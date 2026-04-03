Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

Що впливає на передачу ракет до Patriot?

У рамках нещодавнього візиту на Близький Схід Володимир Зеленський обговорював з лідерами країн Перської затоки питання стосовно постачань ракет для комплексів Patriot, яких не вистачає Україні для захисту від атак.

Звісно, ми порушуємо це питання. Воно залежить не тільки від тієї чи іншої країни, а також від Сполучених Штатів Америки. Тому що має бути дозвіл навіть на перепродаж або на те, що вони нам їх дадуть,

– розповів він.

За словами президента, уже ухвалили перші рішення з деякими країнами, наразі вони співпрацюють зі США щодо цього. На його думку, подібні рішення не ухвалюють швидко, проте головне, щоб на це дивились "позитивно".

Водночас зауважимо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що країни Перської затоки починають відчувати значну кризу, адже вони використали більшість ракет для систем ППО Patriot на тлі масованих атак Ірану.

Також нагадаємо, що під час нещодавнього візиту до Мадрида Володимир Зеленський отримав обіцянку від Іспанії передати Україні п'ять ракет до систем ППО Patriot, які коштуватимуть близько 15 мільйонів євро.

