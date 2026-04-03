Об этом Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, передает Суспільне.

Какие цели Россия выбрала для дальнейших атак?

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, Россия планирует бить по энергетике, железной дороге и объектам водоснабжения.

"Русские считали, что они нас сломают этой зимой. Надо сказать честно: нам было очень трудно, потому что они настойчиво били по нам, разрушали нам возможности для отопления и генерации электричества. И хотя сейчас эта их операция по энергетике продолжается, они все же несколько истощены по количеству ракет и дронов", – отметил президент.

По его словам, Россия понимает, что удары по энергетике весной и летом не будут иметь такого же эффекта.

Судя по документам, которые мы получили от разведки, русские будут бить по логистике – по железной дороге и другому. Также будут бить по водоснабжению,

– сообщил Зеленский.

Эту информацию прорабатывают ВСУ и готовятся к защите. Воздушные силы уже занимаются усилением ПВО, соответствующей интеграцией систем, где-то еще нужна дополнительная физическая защита.

Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах – мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также о насосных станциях, поставки питьевой воды и т.д,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что к подготовке должны быть привлечены все органы местного самоуправления. Они должны оценить, что является критическим – без чего не будет канализации или питьевой воды.

