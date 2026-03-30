Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Смотрите также Россия меняет тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал, как планируют противодействовать террору

Какое вооружение Испания передаст для Украины?

Испанское правительство считает, что война на Ближнем Востоке, которую начали США и Израиль против Ирана, не является европейской. Тогда как война в Украине непосредственно определяет будущее Европы – российское вторжение угрожает суверенитету и территориальной целостности страны, нарушая международное право.

Обещание Владимиру Зеленскому по ракетам для систем ПРО Patriot является важным шагом на фоне дефицита этого вооружения из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источники в правительстве Испании утверждают, что в договоренностях с Украиной говорилось о пяти ракетах Patriot PAC-2. Именно эти ракеты сейчас находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии и стоят от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, за пять – около 15 миллионов евро.

Впрочем стоит заметить, что эти ракеты не являются самыми современными, но Министерство обороны имеет программу их модернизации до версии PAC-3.

В то же время издание пишет, что главной проблемой являются не деньги, а то, что главный производитель, американская компания Raytheon, не может удовлетворить спрос, который резко увеличился. Поставка четырех батарей ракет Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, постоянно откладывается и сейчас приходится на 2031 год.

Это очень дефицитный товар, в том числе и в военных арсеналах Испании. Поэтому подарок премьера Педро Санчеса Зеленскому приобретает еще большую ценность,

– говорится и материале издания.

Заметим, что Испания уже поставляла ракеты Patriot Киеву. Тогда, в 2024 году, страна прислала две партии с неопределенным количеством ракет. Однако решение принималось после длительных споров с НАТО, которое давило на страны с ракетами, чтобы те передали вооружение Украине. Теперь ситуация несколько иная – испанское правительство взяло на себя непосредственную инициативу.

Зеленский посетил Испанию: какие детали известны?