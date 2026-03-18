Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе Президента. Там привели данные, какие встречи запланированы на сегодня, 18 марта.

Что делает Зеленский в Испании, с кем встречается?

В Мадриде лидер нашего государства прибыл на оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence, где осмотрит образцы техники и производство. Важно, что в присутствии президента подпишут украинско-испанские оборонные соглашения.

В дальнейшем планируют встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписание двусторонних документов в присутствии лидеров. Зеленский и Санчес выйдут к прессе.

В испанском парламенте Зеленский встретится с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом. Позже состоится встреча с королем Испании Фелипе VI.