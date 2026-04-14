Министр обороны Михаил Федоров рассказал о пакете оборонных договоренностей будет на 4 миллиарда евро. О нем договорились во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Что получит Украина от Германии?

Наше государство сможет усилить ПВО, и в дальнейшем развивать дальнобойные способности и совместно производить дроны.

Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО,

– говорится в заметке Федорова.