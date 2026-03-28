Об этом Армин Паппергер сказал в разговоре с журналистом Саймоном Шустером для The Atlantic.
Почему гендиректор Rheinmetall раскритиковал украинские дроны?
Журналист побывал на одном из заводов компании в немецком Унтерлюссе и пообщался с Паппергером. Во время разговора Шустер спросил об украинских дронах, которые активно используют для уничтожения тяжелой бронетехники – ключевого сегмента бизнеса Rheinmetall. В ответ глава компании отнесся к этому скептически.
Это просто игра с "Лего". Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: "Вау!" – и это замечательно. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall,
– сказал он.
Когда журналист заметил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократическая страна, и поинтересовался, как это может повлиять на бизнес компании, Паппергер отреагировал резко.
В ответ на примеры украинских производителей, в частности Fire Point – производителя дронов FP-1, FP-2 и ракет "Фламинго" – и Skyfall, которая производит тяжелые бомберы Vampire, гендиректор Rheinmetall высказался еще жестче.
"Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – заявил он.
Также, по мнению Паппергера, Украина вряд ли сможет поставлять свои дроны странам НАТО. Поскольку для этого нужны лицензии Альянса, получить которые будет сложно из-за бюрократических процедур и позиции западных регуляторов.
Почему украинские ракета и дроны на самом деле хорошее оружие?
В своем материале Саймон Шустер отмечает, что всего за несколько сотен долларов украинские дроны могут нанести серьезный ущерб вражеской военной технике стоимостью в миллионы долларов. Поэтому это серьезный вызов для крупных европейских военных конгломераций.
Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, инвестировал в украинских производителей беспилотников и считает, что украинцы однажды смогут превзойти своих западных коллег на рынке вооружений.
Заинтересованность к украинскому оружию также возросла после начала войны на Ближнем Востоке, когда партнерам понадобился опыт нашего государства в сбивании дешевых иранских "Шахедов". Украинскими перехватчиками по разным каналам интересовались более 10 стран региона, а также Соединенные Штаты.
Япония рассматривает возможность использования ударных дронов украинского производства для усиления оборонных возможностей. В свою очередь, Украина предложила Японии соглашение по обмену оборонными технологиями.
Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал в эфире 24 Канала, что ключевым преимуществом их дронов является постоянный цикл испытаний и быстрая адаптация к потребностям фронта. Команда ежедневно проводит не менее четырех тестовых полетов, во время которых проверяет новые навигационные решения, антенны, двигатели и системы наведения.