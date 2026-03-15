Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии.

Почему украинские дроны интересуют Японию?

По словам источников, одним из вариантов реализации такого шага является подписание двустороннего соглашения: президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы обменивать оборонные технологии Украины на вооружение от Японии, которая из-за конституционного запрета ограничивает экспорт оружия.

Отмечается, что эта инициатива возникла после того, как Украина сама обратилась к Японии с соответствующим предложением.

Япония также рассматривает возможность закупки дронов у Израиля. В то же время в правительстве страны считают, что приобретение беспилотников в Украине будет "менее противоречивым", учитывая широкую международную критику действий израильской армии в Секторе Газа.

В правительстве отметили, что украинские беспилотники известны большой дальностью полета и устойчивостью к глушению.

Япония имеет немного опыта в сфере беспилотников, тогда как Украина за короткое время неоднократно совершенствовала свои дроны на основе реального боевого опыта, что сделало их очень эффективными,

– сказал источник в Министерстве обороны Японии.

В проекте бюджета на 2026 финансовый год, который начинается в апреле, министерство предусмотрело 277,3 миллиарда иен (около 1,7 миллиарда долларов) на усиление обороны с помощью беспилотных систем. Эти дроны планируют приобрести в огромном количестве – как ударные, так и для разведки.

Как опыт Украины стал нужным миру?