Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерело в Міністерстві оборони Японії.

Чому українські дрони цікавлять Японію?

За словами джерел, одним із варіантів реалізації такого кроку є підписання двосторонньої угоди: президент Володимир Зеленський зацікавлений у тому, щоб обмінювати оборонні технології України на озброєння від Японії, яка через конституційну заборону обмежує експорт зброї.

Зазначається, що ця ініціатива виникла після того, як Україна сама звернулася до Японії з відповідною пропозицією.

Японія також розглядає можливість закупівлі дронів в Ізраїлю. Водночас в уряді країни вважають, що придбання безпілотників в Україні буде "менш суперечливим", зважаючи на широку міжнародну критику дій ізраїльської армії в Секторі Гази.

В уряді зазначили, що українські безпілотники відомі великою дальністю польоту та стійкістю до глушіння.

Японія має небагато досвіду у сфері безпілотників, тоді як Україна за короткий час неодноразово вдосконалювала свої дрони на основі реального бойового досвіду, що зробило їх дуже ефективними,

– сказало джерело в Міністерстві оборони Японії.

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік, який починається у квітні, міністерство передбачило 277,3 мільярда єн (близько 1,7 мільярда доларів) на посилення оборони за допомогою безпілотних систем. Ці дрони планують придбати у величезній кількості – як ударні, так і для розвідки.

