Про це у розмові з 24 Каналом розповів колишній радник міністра оборони України Юрій Сак, наголосивши, що Україна сьогодні має можливості вражати західних військових своїми спроможностями. Також Володимир Зеленський наголосив, що понад 10 країн звернулись до України щодо допомоги протидії іранським "Шахедам", адже українські бійці мають унікальний досвід, зокрема, засоби перехоплювання таких дронів та комплексну систему захисту від ударних БпЛА.

Як західні партнери переглянули своє ставлення щодо військових спроможностей України?

Українські військові, що разом з естонськими брали участь у навчанні НАТО в Балтійському регіоні, продемонстрували вражаючі можливості щодо протиповітряної оборони та безпілотних систем.

Сак зазначив, що коли група українських операторів дронів змогла вивести з ладу кілька бригад армії НАТО під час навчань в Естонії, ​​це справило сильне враження західних партнерів.

Генерали США та країн НАТО, які були присутні на цих навчаннях, не могли зрозуміти, як таке взагалі можливо. Для них це стало шоком,

– наголосив він.

Тому на сьогодні дуже важливий обмін досвідом, який відбувається між Україною та її союзниками. Країни Європи, США дивляться на те, що відбувається в Україні, і, за словами колишнього радника міністра оборони України, змінюють свій підхід до оборонних витрат.

Варто знати. Українські військові під час навчання Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. У 412 бригаді Nemesis і 427 бригаді Rarog, які входили до складу української команди, розповіли, що виконували завдання з ураження сил умовного противника, мінування логістичних маршрутів і доставлення вантажів дружнім підрозділам. Українські військові розгромили наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БпЛА. Ці навчання продемонстрували, що, за словами наших захисників, реалії сучасної війни диктують нові правила, до яких західні партнери не готові.

"Вони розуміють, що переможцем у сучасній війні стає не та країна, яка має більше винищувачів на військових аеродромах або більше танків на складах. Переможець у сучасній війні – країна, здатна використати асиметричну війну. І саме у цьому Україна є сильною", – підкреслив він.

Україна зараз задає у цьому сенсі тренди, адже асиметрична війна означає гнучкість, швидкість, здатність вигадувати нові рішення. Цикл інновації, на його думку, значно прискорився. Тому європейські держави переглядатимуть свої витрати на виробництво танків, підводних човнів, літаків, а концентруватимуться на засобах протидії дронам, шукаючи дешеві рішення.

Україна сьогодні посідає важливе місце в системі світової оборонної промисловості. І навчання в Естонії продемонстрували, що досвід наших військових безцінний і має величезний попит у країнах НАТО. Тож це робить Україну членом НАТО де-факто,

– зазначив Юрій Сак.

Ба більше, країни НАТО звертаються до України, яка не є членом Альянсу, за порадами.

"Це дуже природно та логічно. На сьогодні немає інших країн, які б мали досвід війни такої інтенсивності. Тому рано чи пізно західні партнери прийшли б до нас за порадою та підтримкою. На початку війни ми просили партнерів прислати нам хоч якусь зброю, а тепер ми стали їхніми союзниками у побудові глобальної архітектури безпеки", – впевнений ексрадник міністра оборони України.

Він додав, що Київ же не просто одержувач західної підтримки, засобів та військової техніки. Ця війна зробила його справді потужним гравцем на глобальному ринку оборонної продукції.

Що відомо про військову допомогу України іншим країнам?