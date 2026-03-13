Про це пише Укрінформ, посилаючись на заяву під час візиту українського президента до Парижа.

Дивіться також Трамп заявив, що США "не потрібна допомога України із захистом від безпілотників"

Що сказав Зеленський на заяву Трампа?

Коментуючи слова американського президента, Володимир Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", але "головне, щоб ми знали, що ми робимо".

Водночас він висловив вдячність Штатам за можливість купувати зброю.

"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", – зазначив він.

Нагадаємо, що Трамп відхилив пропозицію України про допомогу у захисті від іранських БпЛА, пояснивши це тим, що війна з Іраном нібито скоро закінчиться.

До речі, на початку операції в Ірані президент США стверджував, що усе триватиме лише кілька тижнів. Пізніше він заявив, що "випереджає графік", а 9 березня – що війна на Близькому Сході "майже закінчена".